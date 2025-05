Alors que Darren Cahill a annoncé qu’il quit­te­rait l’équipe de Jannik Sinner en fin de saison, afin de prendre sa retraite, le co‐entraîneur du numéro 1 mondial, Simone Vagnozzi, essaye toujours de faire changer d’avis son collègue.

« Nous n’avons pas encore commencé à cher­cher quel­qu’un pour remplacer Cahill, car il y a main­te­nant Paris, Wimbledon et d’autres tour­nois plus impor­tants. Si vous me demandez mon avis, j’es­père que Darren restera l’année prochaine et que nous pour­rons conti­nuer sur notre lancée. J’essaie de le convaincre, nous verrons bien. Nous avons trouvé un équi­libre, nous nous complé­tons bien. Il y a des domaines où je m’im­plique davan­tage et d’autres où il s’im­plique davan­tage. Mais nous travaillons bien ensemble, j’es­père le convaincre ! »

Vagnozzi 🎙️



« Non abbiamo ancora iniziato a cercare nessuno al posto di Cahill, perché adesso ci sono Parigi, Wimbledon e tornei che sono più impor­tanti.



Se chie­dete a me, io spero che Darren rimanga l’anno pros­simo e che possiamo avere ancora conti­nuità. Ci sto provando a… pic.twitter.com/Vfl0ykKpNp — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) May 30, 2025

Pour rappel, Jannik Sinner affron­tera Jiri Lehecka (34e mondial) au troi­sième tour de Roland‐Garros ce samedi.