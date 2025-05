Serein et souriant, Richard Gasquet était heureux d’avoir pu finir en « beauté » en face du numéro 1 mondial.



« Ça fait un peu bizarre quand même. Je ne vais pas te dire le contraire. Ça fait un peu bizarre de finir là. Est‐ce que je réalise ? Pas tota­le­ment. Je suis quand même heureux de finir ici à quasi­ment 39 ans. C’est une fin que j’au­rais rêvé, parce que ce n’est pas facile de finir sur un dernier tournoi, on ne sait jamais ce qui peut se passer. J’ai eu le mollet, ça n’a pas été facile tous les jours. Finir aujourd’hui sur le Chatrier, contre le n° 1 mondial, c’est une belle fin pour moi. Je suis heureux de ce que j’ai pu faire sur ce tournoi. Forcément, ça fait un peu bizarre parce que j’ai un été par exemple où je n’ai pas d’en­traî­ne­ment, demain il n’y aura pas de récu­pé­ra­tion, pas d’autres tour­nois, pas de gazon. C’est ce qui est vrai­ment éton­nant, je n’ai plus ce truc en tête de se dire : il faut récu­pérer, il faut jouer. C’est le plus bizarre pour moi. Après, je suis très serein avec la déci­sion d’ar­rêter et j’ai la chance de pouvoir le faire aujourd’hui sur ce court, sur le numéro 1 mondial. C’est plein, il faisait beau­coup. J’ai quand même eu beau­coup de chance de pouvoir le réaliser.

De votre envoyé spécial à Roland‐Garros