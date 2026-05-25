Membre de la cellule des experts de la Fédération Franaçaise, Richard Gasquet était l’in­vité de la mati­nale d’Europe 1 qui est la radio dit « offi­cielle » du tournoi. Il s’est donc exprimé sur sa mission avec une force de convic­tion qui peut nous laisser pensif.

Roland Garros : « J’avais toujours envie d’aider les jeunes, c’est quelque chose que je voulais faire même avant de m’ar­rêter, surtout des jeunes fran­çais » déclare @richardgasquet1 sur #Europe1 avec @dimitripavlenko pic.twitter.com/PwYtcUp25T — Europe 1 (@Europe1) May 25, 2026

« La vérité est que j’ai toujours eu envie d’aider les jeunes. C’est quelque chose que je voulais faire même avant de m’ar­rêter de jouer. Maintenant je ne suis plus joueur donc je vais aider le plus possible pour qu’ils arrivent à pour­quoi pas essayer de gagner une fois Roland Garros. Mon objectif est d’ap­porter mon expé­rience et moi aussi j’ai besoin d’en avoir. C’est la première année que je coache et je pense que cela se passe pas si mal »