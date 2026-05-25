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Richard Gasquet, coach de Moïse Kouamé est ambi­tieux : « Je vais aider le plus possible pour que nos jeunes arrivent pour­quoi pas à essayer de gagner une fois Roland Garrose »

Par
Laurent Trupiano
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Membre de la cellule des experts de la Fédération Franaçaise, Richard Gasquet était l’in­vité de la mati­nale d’Europe 1 qui est la radio dit « offi­cielle » du tournoi. Il s’est donc exprimé sur sa mission avec une force de convic­tion qui peut nous laisser pensif.

« La vérité est que j’ai toujours eu envie d’aider les jeunes. C’est quelque chose que je voulais faire même avant de m’ar­rêter de jouer. Maintenant je ne suis plus joueur donc je vais aider le plus possible pour qu’ils arrivent à pour­quoi pas essayer de gagner une fois Roland Garros. Mon objectif est d’ap­porter mon expé­rience et moi aussi j’ai besoin d’en avoir. C’est la première année que je coache et je pense que cela se passe pas si mal »

Publié le lundi 25 mai 2026 à 09:25

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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