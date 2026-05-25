Membre de la cellule des experts de la Fédération Franaçaise, Richard Gasquet était l’invité de la matinale d’Europe 1 qui est la radio dit « officielle » du tournoi. Il s’est donc exprimé sur sa mission avec une force de conviction qui peut nous laisser pensif.
Roland Garros : « J’avais toujours envie d’aider les jeunes, c’est quelque chose que je voulais faire même avant de m’arrêter, surtout des jeunes français » déclare @richardgasquet1 sur #Europe1 avec @dimitripavlenko pic.twitter.com/PwYtcUp25T— Europe 1 (@Europe1) May 25, 2026
« La vérité est que j’ai toujours eu envie d’aider les jeunes. C’est quelque chose que je voulais faire même avant de m’arrêter de jouer. Maintenant je ne suis plus joueur donc je vais aider le plus possible pour qu’ils arrivent à pourquoi pas essayer de gagner une fois Roland Garros. Mon objectif est d’apporter mon expérience et moi aussi j’ai besoin d’en avoir. C’est la première année que je coache et je pense que cela se passe pas si mal »
Publié le lundi 25 mai 2026 à 09:25