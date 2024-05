Battu en ayant réalisé un bon match face à Jannik Sinner, le trico­lore n’en­vi­sage pas pour le moment d’ar­rêter sa carrière. Comme il l’ex­plique, c’est pas si simple de le faire.

« Tu ne sais jamais, tu ne sais jamais. Même Murray, on ne sait jamais. Les fins de carrière, c’est un peu flou, tu ne sais pas trop quand ça te tombe dessus, cela ne tardera pas quand même. J’essaie de faire un peu plus, de pousser, pousser un peu plus les limites. Pas mal d’en­traî­ne­ment physique aussi, être très assidu par rapport à ça, sérieux surtout en dehors. Ça a tenu ici, il faut conti­nuer comme ça. On verra bien jusqu’où cela me mène »