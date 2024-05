En déci­dant d’in­viter Richard Gasquet dans le tableau prin­cipal pour l’un de ses tous derniers Roland‐Garros, peut‐être même le dernier, les orga­ni­sa­teurs ne se sont pas trompés.

Programmé ce dimanche sur le court Suzanne‐Lenglen devant un public trico­lore en ébul­li­tion, Richard Gasquet a une fois de plus montré à tout le monde que, malgré le poids des années, il restait un joueur de très haut niveau.

Pourtant opposé à un joueur sur le papier supé­rieur à lui, le Croate Borna Coric, 71e mondial, le Biterrois, grâce à beau­coup d’ex­pé­rience, de talent et un peu de folie, s’est imposé après une rencontre d’une très grande maîtrise : 7–6(5), 7–6(2), 6–4, en 3h25 de jeu.

Qualifié à 37 ans pour le deuxième tour où il pour­rait retrouver l’un des grands favoris du tournoi, Jannik Sinner, Richard coeur de lion aura en tout cas réussi à faire vibrer une fois de plus son public. Et c’est peut‐être ça le plus important.