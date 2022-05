Alors que des rumeurs exis­taient sur un possible arrêt de sa carrière prochai­ne­ment, Richard Gasquet a tenu à rassurer ses fans.

« Je pense que je serai là l’année prochaine. J’en suis à peu près sûr. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le tennis mais, en tout, cas l’envie est là de conti­nuer ; je n’ai pas du tout envie de m’ar­rêter. Forcément, ce sera le niveau et en plus j’ai gagné des matchs quand même depuis le début de la saison, je suis toujours dans les 100 premiers. Tant que c’est le cas, je conti­nuerai jusqu’au bout »

De votre envoyé spécial à Roland‐Garros