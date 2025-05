Pour l’ul­time match de sa carrière, Richard Gasquet a rendu une copie plus qu’ho­no­rable contre Jannik Sinner, et peut partir avec les honneurs (6−3, 6–0, 6–4).

L’essentiel était ailleurs, le néo retraité a reçu une chaleu­reuse ovation du court Philippe‐Chatrier, et un vibrant hommage de l’or­ga­ni­sa­tion de Roland‐Garros. Lors de sa prise de parole, l’an­cien 7e joueur mondial a accordé une atten­tion parti­cu­lière à ses anciens rivaux, et ses amis du tennis français.

« Forcément remer­cier aussi les adver­saires extra­or­di­naires que j’ai eus, c’est vrai que ça me fait plaisir, et les amis aussi, je vois Novak. J’ai entendu Rafa au début de l’hom­mage. Je veux le remer­cier aussi pour les mots qu’il a eus, sincè­re­ment j’étais chez moi avec ma mère, et c’est vrai que je ne m’at­ten­dais pas à ça, et ça m’a donné énor­mé­ment d’émo­tions. Remercier aussi Jo‐Wilfried [Tsonga], Gaël [Monfils], Gilles [Simon], ma géné­ra­tion, les mous­que­taires, comme on nous a souvent appelés, je sais qu’on se retrou­vera en dehors, on a forgé des souve­nirs incroyables, ça a été une ère qui a été magni­fique, avec Rafa, Roger, tout ce qu’on a vu forcé­ment, il y a 4 jours qui nous ont forcé­ment fait très très mal, mais c’était magni­fique aussi de pouvoir jouer avec eux, de pouvoir les compter comme amis, et c’est vrai que Rafa je le connais depuis toujours, et c’est quel­qu’un que j’adore, et je sais qu’en tout cas j’emporterai des souve­nirs magni­fiques grâce à ces joueurs‐là, et grâce à ce public, donc merci beau­coup à tout le monde ».