S’il a préféré ne pas assister à l’hom­mage prévu pour Rafael Nadal ce dimanche sur le court Philippe‐Chatrier afin de préparer au mieux le possible dernier match de sa carrière ce lundi, Richard Gasquet, qui s’est qualifié pour le deuxième tour, a forcé­ment été inter­rogé sur cette fameuse cérémonie.

Et visi­ble­ment, Richie a apprécié le moment malgré son lourd bilan face à l’homme aux 14 Roland‐Garros, qui n’a pas manqué de le citer lors de son discours.

« J’aurais aimé être là, ça c’est sûr, mais il fallait que je me repose. Je n’ai pas raté une miette et c’est clair que lors­qu’il m’a cité dans son discours, j’avais énor­mé­ment d’émo­tions. Il m’a fait mal quand même dans ma carrière, tout le monde sait que j’ai un petit 18–0 contre Rafa, ça c’est très diffi­cile à vivre mais au moins il m’a cité et c’est vrai qu’on a vécu des moments extra­or­di­naires. Jouer avec des cham­pions comme les quatre (Federer, Nadal, Djokovic, Murray), en les voyant sur le court, cela m’a procuré énor­mé­ment d’émo­tions. Je me suis revu toutes ces années avec eux. Rafa est un énorme cham­pion, une grande personne aussi en dehors. »