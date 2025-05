De passage ce vendredi pour la dernière confé­rence de presse d’avant tournoi de sa carrière, Richard Gasquet a forcé­ment eu droit à une énième ques­tion sur Rafael Nadal. Le Tricolore, qui sera opposé à son compa­triote Terence Atmane au premier tour de Roland‐Garros, a rendu un très bel hommage à son collègue espa­gnol dont la céré­monie aura lieu ce dimanche.

« C’est le plus grand sportif que tu puisses jouer à Roland‐Garros. Il jouait vite, il frap­pait fort, il ne faisait pas une faute. Il était inima­gi­nable de se dire qu’il pouvait gagner 14 fois. Même quand on a commencé nos carrières, je n’aurais peut‐être pas imaginé autant de fois. Je savais qu’il allait gagner peut‐être 5–6 fois, parce que c’était déjà un joueur extra­or­di­naire mais s’ima­giner qu’il aurait gagné autant de fois, c’était dur à dire mais c’est sûr que c’était peut‐être un des défis les plus durs à relever en sport et même dans les autres sports. Battre Nadal ici, à Roland‐Garros, c’était certai­ne­ment une des choses les plus diffi­ciles à faire. Dans le tennis, c’était le défi ultime qu’on pouvait avoir. »