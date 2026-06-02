Après une début de saison compliqué et une progression qui semblait un peu stagner, Joao Fonseca semble avoir définitivement pris son envol sur cette édition 2026 de Roland‐Garros.
Magnifique vainqueur de Novak Djokovic alors qu’il était mené deux sets à rien puis impressionnant de maîtrise et de solidité face à Casper Ruud, le Brésilien s’apprête à défier Jakub Mensik pour une place en demi‐finales.
Et avant ce match au sommet entre deux membres de la nouvelle génération, l’ancien entraîneur des soeurs Williams, Rick Macci, a mis en avant une qualité fondamentale de Fonseca qui lui permettra, selon lui, de remporter plusieurs tournois du Grand Chelem : le courage.
Fonseca will be a multiple Major champion because of the BIG C. He has the tools in his Brazilian toolbox but the Big C.……COURAGE under pressure on key moments might cost him matches now and then but believing and achieving by pulling the trigger to go bigger with extreme…— Rick Macci (@RickMacci) June 1, 2026
« Fonseca remportera plusieurs tournois du Grand Chelem grâce au « Big C ». Il dispose de tous les atouts nécessaires dans sa panoplie de joueur brésilien, mais ce « Big C »… Le COURAGE de rester sous pression dans les moments décisifs pourrait lui coûter des matchs de temps à autre, mais c’est en y croyant et en osant se lancer à fond avec une fougue extrême que le « Brazilian Blaster » remportera des tournois du Grand Chelem et s’élèvera encore plus haut. »
Publié le mardi 2 juin 2026 à 14:20