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Rick Macci : « Joao Fonseca rempor­tera plusieurs tour­nois du Grand Chelem grâce à une chose »

Par
Thomas S
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Après une début de saison compliqué et une progres­sion qui semblait un peu stagner, Joao Fonseca semble avoir défi­ni­ti­ve­ment pris son envol sur cette édition 2026 de Roland‐Garros.

Magnifique vain­queur de Novak Djokovic alors qu’il était mené deux sets à rien puis impres­sion­nant de maîtrise et de soli­dité face à Casper Ruud, le Brésilien s’ap­prête à défier Jakub Mensik pour une place en demi‐finales.

Et avant ce match au sommet entre deux membres de la nouvelle géné­ra­tion, l’an­cien entraî­neur des soeurs Williams, Rick Macci, a mis en avant une qualité fonda­men­tale de Fonseca qui lui permettra, selon lui, de remporter plusieurs tour­nois du Grand Chelem : le courage. 

« Fonseca rempor­tera plusieurs tour­nois du Grand Chelem grâce au « Big C ». Il dispose de tous les atouts néces­saires dans sa pano­plie de joueur brési­lien, mais ce « Big C »… Le COURAGE de rester sous pres­sion dans les moments déci­sifs pour­rait lui coûter des matchs de temps à autre, mais c’est en y croyant et en osant se lancer à fond avec une fougue extrême que le « Brazilian Blaster » rempor­tera des tour­nois du Grand Chelem et s’élèvera encore plus haut. »

Publié le mardi 2 juin 2026 à 14:20

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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