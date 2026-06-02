Après une début de saison compliqué et une progres­sion qui semblait un peu stagner, Joao Fonseca semble avoir défi­ni­ti­ve­ment pris son envol sur cette édition 2026 de Roland‐Garros.

Magnifique vain­queur de Novak Djokovic alors qu’il était mené deux sets à rien puis impres­sion­nant de maîtrise et de soli­dité face à Casper Ruud, le Brésilien s’ap­prête à défier Jakub Mensik pour une place en demi‐finales.

Et avant ce match au sommet entre deux membres de la nouvelle géné­ra­tion, l’an­cien entraî­neur des soeurs Williams, Rick Macci, a mis en avant une qualité fonda­men­tale de Fonseca qui lui permettra, selon lui, de remporter plusieurs tour­nois du Grand Chelem : le courage.

Fonseca will be a multiple Major cham­pion because of the BIG C. He has the tools in his Brazilian toolbox but the Big C.……COURAGE under pres­sure on key moments might cost him matches now and then but belie­ving and achie­ving by pulling the trigger to go bigger with extreme… — Rick Macci (@RickMacci) June 1, 2026

« Fonseca rempor­tera plusieurs tour­nois du Grand Chelem grâce au « Big C ». Il dispose de tous les atouts néces­saires dans sa pano­plie de joueur brési­lien, mais ce « Big C »… Le COURAGE de rester sous pres­sion dans les moments déci­sifs pour­rait lui coûter des matchs de temps à autre, mais c’est en y croyant et en osant se lancer à fond avec une fougue extrême que le « Brazilian Blaster » rempor­tera des tour­nois du Grand Chelem et s’élèvera encore plus haut. »