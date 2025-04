L’ancien coach des soeurs Williams a été impres­sionné par la perfor­mance du trico­lore face à Alcaraz. Selon lui, Arthur a une vraie chance à…Roland-Garros.

At the French Open Fils is my wild­card to win it. On the Red Dirt he can grind and Hurt because has time to load explode slide glide shiver and deliver then launch his fore­hand like a Rocket and most of all will have the French crowd in his back Pocket.