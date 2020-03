Fort de deux titres en Challenger et d’une finale, Arthur Rinderknech est en tête de la Race pour la wild-card à Roland-Garros. Il devance Maxime Janvier et Quentin Halys. Mathias Bourgue, Constant Lestienne et Antoine Hoang sont les suivants. Chez les femmes, c’est Clara Burel qui domine devant Harmony Tan et Jessika Ponchet.

