En confé­rence de presse, Arthur a bien voulu parler de la situa­tion vécue par Taylor Fritz, assez compa­rable à celle qu’il avait du supporter face à Popyrin en Australie en 2022.

« Je pense que les Australiens étaient bien plus bourrés que les Français ce soir. Après je ne sais pas, je n’étais pas du côté de Fritz ce soir. Je ne sais pas si on lui glis­sait des mots doux au bord des tribunes. Moi en tout cas c’était le cas. C’était très compa­rable. Cela m’a fait plaisir. C’était la première fois où j’ai eu 3 ou 4 fois des grosses ambiances en Australie contre des Australiens. Cela faisait plaisir d’en avoir une à la maison. Cela me donne qu’envie de conti­nuer à travailler, d’être meilleur pour vivre ces expé­riences contre des très grands joueurs et les battre »