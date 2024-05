Arthur Rinderknech a mené deux sets à zéro au deuxième tour de Roland‐Garros contre le 29e mondial Tomas Martin Etcheverry avant que la situa­tion ne devienne cauche­mar­desque. Alors que son adver­saire allait l’embarquer dans une cinquième manche, le Français a tapé de rage dans un panneau sur le bord de court… et s’est blessé au pied gauche, avant de devoir aban­donner quelques minutes plus tard.

« Je me sens très bien physi­que­ment mais j’ai juste déconné, a reconnu le 69e mondial dans des propos rapportés par L’Equipe, avant de pour­suivre. J’ai shooté dans le mur, un peu d’aga­ce­ment, à 2–0, quand je me fais breaker au quatrième et je ne sais pas trop, à l’heure actuelle, mais j’es­père que je ne me suis pas frac­turé l’or­teil. Après, je n’ar­ri­vais plus à poser le pied par terre… »