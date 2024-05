Face à l’Argentin Etcheverry, Arthur Rinderknech ne partait pas favori.

Mais dès le début du match, il a su imposer un rythme soutenu s’ap­puyant aussi sur l’ef­fi­ca­cité de sa première balle.

Très solide dans tous les compar­ti­ments du jeu, il courait comme un « lapin » et pertur­bait suffi­sam­ment son adver­saire pour mener deux manches à zéro (6−3, 7–6).

Cette débauche d’énergie dans une ambiance de fou allait se payer cash dans une troi­sième manche où l’Argentin remet­tait les pendues à l’heure (6−1). Et puis, alors que le Tricolore était à nouveau dans le coup, il tapait de rage dans un panneau publi­ci­taire situé au bord du court avec son pied gauche.

#RolandGarros | Il semble­rait que la bles­sure d’Arthur Rinderknech ait été provo­quée à ce moment‐là 🤯



Au début du 4ème set, le Français, en colère, tape contre un panneau publi­ci­taire et se fait mal au pied. pic.twitter.com/qV4vQ3Sh06 — fran­cetv­sport (@francetvsport) May 30, 2024

Rapidement mené 5–0, il faisait appel au kiné mais le mal était fait. Quatre points plus tard, il déci­dait d’aban­donner et lais­sait donc Corentin Moutet seul et unique joueur fran­çais encore présent dans le tableau masculin. Chapeau !