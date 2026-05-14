Ce n’est pas vrai­ment une analyse et quelque part Andy Roddick enfonce presque une porte ouverte.

Après, il est vrai que peut‐être que Novak rêve de ce duel.

Le vrai souci, c’est qu’il a déjà eu lieu la saison passée et le Serbe avait résisté qu’une partie du duel.

Cette saison, la vraie ques­tion serait sûre­ment de savoir si Nole aura la « chance » de pouvoir affronter l’Italien.

Mais après tout, Andy a le droit de se faire plaisir. Son podcast qui est une réfé­rence est aussi là pour ça..

« Je pense que les chances de voir Djokovic battre Siner sur terre battue en trois sets sont moindres que sur d’autres surfaces. Je ne dirais pas que Jannik est meilleur sur terre battue actuel­le­ment que Novak ne l’était à son apogée. Sur l’ocre, les échanges sont plus longs, les dépla­ce­ments sont moins précis si l’on a un demi‐pas de retard ; la situa­tion est plus diffi­cile qu’à l’Open d’Australie. C’est pour­quoi une victoire de Djokovic contre Siner à Paris serait une plus grande surprise pour moi qu’elle ne l’a été à Melbourne. » explique Anddy, personne ne va le contre­dire sur ce point.