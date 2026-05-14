Ce n’est pas vraiment une analyse et quelque part Andy Roddick enfonce presque une porte ouverte.
Après, il est vrai que peut‐être que Novak rêve de ce duel.
Le vrai souci, c’est qu’il a déjà eu lieu la saison passée et le Serbe avait résisté qu’une partie du duel.
Cette saison, la vraie question serait sûrement de savoir si Nole aura la « chance » de pouvoir affronter l’Italien.
Mais après tout, Andy a le droit de se faire plaisir. Son podcast qui est une référence est aussi là pour ça..
« Je pense que les chances de voir Djokovic battre Siner sur terre battue en trois sets sont moindres que sur d’autres surfaces. Je ne dirais pas que Jannik est meilleur sur terre battue actuellement que Novak ne l’était à son apogée. Sur l’ocre, les échanges sont plus longs, les déplacements sont moins précis si l’on a un demi‐pas de retard ; la situation est plus difficile qu’à l’Open d’Australie. C’est pourquoi une victoire de Djokovic contre Siner à Paris serait une plus grande surprise pour moi qu’elle ne l’a été à Melbourne. » explique Anddy, personne ne va le contredire sur ce point.
Publié le jeudi 14 mai 2026 à 11:11