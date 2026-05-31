« Ce genre de matchs doit être arbitré par un homme, c’est très diffi­cile pour une femme de le faire. C’est un homme qui doit arbi­trer, car le public est très exigeant et il faut beau­coup de force pour aller à son encontre », avait déclaré Daniel Vallejo après sa défaite contre Moïse Kouamé au deuxième tour de Roland‐Garros.

Des propos sexistes qui ont été condamnés par l’en­semble du monde du tennis, dont l’or­ga­ni­sa­tion du Grand Chelem pari­sien, qui va sanc­tionner finan­ciè­re­ment le Paraguayen.

En atten­dant, Andy Roddick, dans le dernier épisode de son podcast, s’est violem­ment emporté contre le 71e joueur mondial.

« Ne me lancez pas sur ce connard. Vallejo a déclaré qu’un homme devrait arbi­trer son match. N’y a‑t‐il pas une certaine ironie dans le fait qu’une femme arbi­trait le match, et qu’il ait dit que pour contrôler la foule, il fallait qu’un homme soit là‐haut ? Ce que j’ai trouvé ironique, c’est que le gars contre qui il a perdu n’est tech­ni­que­ment pas encore un homme, il a 17 ans. Imagine un peu si tu avais joué contre un homme, ça se serait super mal passé pour toi, non ? Va te faire foutre. Je peux m’insurger contre le simple fait de penser ça, et ça me met encore plus en colère, mais que quelqu’un soit assez stupide pour le dire à voix haute… Peu importe. J’espère qu’il sera sanctionné. »