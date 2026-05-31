« Ce genre de matchs doit être arbitré par un homme, c’est très difficile pour une femme de le faire. C’est un homme qui doit arbitrer, car le public est très exigeant et il faut beaucoup de force pour aller à son encontre », avait déclaré Daniel Vallejo après sa défaite contre Moïse Kouamé au deuxième tour de Roland‐Garros.
Des propos sexistes qui ont été condamnés par l’ensemble du monde du tennis, dont l’organisation du Grand Chelem parisien, qui va sanctionner financièrement le Paraguayen.
En attendant, Andy Roddick, dans le dernier épisode de son podcast, s’est violemment emporté contre le 71e joueur mondial.
« Ne me lancez pas sur ce connard. Vallejo a déclaré qu’un homme devrait arbitrer son match. N’y a‑t‐il pas une certaine ironie dans le fait qu’une femme arbitrait le match, et qu’il ait dit que pour contrôler la foule, il fallait qu’un homme soit là‐haut ? Ce que j’ai trouvé ironique, c’est que le gars contre qui il a perdu n’est techniquement pas encore un homme, il a 17 ans. Imagine un peu si tu avais joué contre un homme, ça se serait super mal passé pour toi, non ? Va te faire foutre. Je peux m’insurger contre le simple fait de penser ça, et ça me met encore plus en colère, mais que quelqu’un soit assez stupide pour le dire à voix haute… Peu importe. J’espère qu’il sera sanctionné. »
Publié le dimanche 31 mai 2026 à 15:36