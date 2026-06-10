Lors de la finale de Roland‐Garros entre Alexander Zverev et Flavio Cobolli, une scène pour le moins inhabituelle a suscité l’incompréhension de plusieurs observateurs, alors que l’Allemand semblait éprouver des difficultés physiques.
Après avoir réussi le debreak pour revenir à 5–5 dans le quatrième set, le numéro 3 mondial a reçu l’assistance inattendue de son grand ami et partenaire de double, le Brésilien Marcelo Melo. Ce dernier a quitté sa place dans la box en tribunes pour descendre au bord du court et lui remettre des médicaments.
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Head, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick est revenu sur la séquence en préférant critiquer les décisions d’arbitrage.
« Est‐ce que ça change quelque chose que ce soit Melo qui lui donne quelque chose qui lui manque ? Et l’arbitre a‑t‐il tenu compte du fait que Zverev est diabétique de type 1 ? À ce moment‐là, Zverev était prêt à prendre un avertissement pour dépassement de temps. L’arbitre l’a laissé faire et au moment où il s’apprêtait à servir, il lui a finalement donné cet avertissement, ce qui a fait perdre encore 20 secondes. Soit on lui donne directement soit on ne lui donne pas ! C’était absurde. »
Publié le mercredi 10 juin 2026 à 09:50