Lors de la finale de Roland‐Garros entre Alexander Zverev et Flavio Cobolli, une scène pour le moins inha­bi­tuelle a suscité l’incompréhension de plusieurs obser­va­teurs, alors que l’Allemand semblait éprouver des diffi­cultés physiques.

Après avoir réussi le debreak pour revenir à 5–5 dans le quatrième set, le numéro 3 mondial a reçu l’assistance inat­tendue de son grand ami et parte­naire de double, le Brésilien Marcelo Melo. Ce dernier a quitté sa place dans la box en tribunes pour descendre au bord du court et lui remettre des médicaments.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Head, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick est revenu sur la séquence en préfé­rant criti­quer les déci­sions d’arbitrage.

« Est‐ce que ça change quelque chose que ce soit Melo qui lui donne quelque chose qui lui manque ? Et l’ar­bitre a‑t‐il tenu compte du fait que Zverev est diabé­tique de type 1 ? À ce moment‐là, Zverev était prêt à prendre un aver­tis­se­ment pour dépas­se­ment de temps. L’arbitre l’a laissé faire et au moment où il s’apprêtait à servir, il lui a fina­le­ment donné cet aver­tis­se­ment, ce qui a fait perdre encore 20 secondes. Soit on lui donne direc­te­ment soit on ne lui donne pas ! C’était absurde. »