« J’ai vrai­ment du mal à comprendre ce qui s’est passé mais il n’a aucune excuse. L’année dernière, il a été capable de jouer une finale de 5h30 et main­te­nant la chaleur l’a fait se heurter à un mur après 1h45 », lançait Andre Agassi sur TNT Sports au moment de revenir sur l’élimination aussi spec­ta­cu­laire qu’inattendue de Jannik Sinner au deuxième tour de Roland‐Garros, alors qu’il menait 6–3, 6–2, 5–1.

Le « Kid de Las Vegas » en avait même remis une couche sur France Télévisions en esti­mant que l’ac­tuel numéro 1 mondial devait mener une « intros­pec­tion ».

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, Andy Roddick a commenté la décla­ra­tion de son compa­triote et salué son franc‐parler.

« Nous voulons que l’ana­lyste soit honnête. Et Andre adore Darren Cahill, l’en­traî­neur de Jannik Sinner, donc j’ap­précie cette honnê­teté. Il faut quel­qu’un du calibre d’Andre pour faire ça, il ne dit pas ça pour faire le buzz. Il n’en a pas besoin. J’apprécie ça. »