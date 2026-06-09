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Roddick sur les critiques d’Agassi à l’égard de Sinner : « Il ne dit pas ça pour faire le buzz. Il est juste honnête »

Par
Baptiste Mulatier
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« J’ai vrai­ment du mal à comprendre ce qui s’est passé mais il n’a aucune excuse. L’année dernière, il a été capable de jouer une finale de 5h30 et main­te­nant la chaleur l’a fait se heurter à un mur après 1h45 »lançait Andre Agassi sur TNT Sports au moment de revenir sur l’élimination aussi spec­ta­cu­laire qu’inattendue de Jannik Sinner au deuxième tour de Roland‐Garros, alors qu’il menait 6–3, 6–2, 5–1.

Le « Kid de Las Vegas » en avait même remis une couche sur France Télévisions en esti­mant que l’ac­tuel numéro 1 mondial devait mener une « intros­pec­tion ».

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, Andy Roddick a commenté la décla­ra­tion de son compa­triote et salué son franc‐parler. 

« Nous voulons que l’ana­lyste soit honnête. Et Andre adore Darren Cahill, l’en­traî­neur de Jannik Sinner, donc j’ap­précie cette honnê­teté. Il faut quel­qu’un du calibre d’Andre pour faire ça, il ne dit pas ça pour faire le buzz. Il n’en a pas besoin. J’apprécie ça. »

Publié le mardi 9 juin 2026 à 12:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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