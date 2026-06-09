« J’ai vraiment du mal à comprendre ce qui s’est passé mais il n’a aucune excuse. L’année dernière, il a été capable de jouer une finale de 5h30 et maintenant la chaleur l’a fait se heurter à un mur après 1h45 », lançait Andre Agassi sur TNT Sports au moment de revenir sur l’élimination aussi spectaculaire qu’inattendue de Jannik Sinner au deuxième tour de Roland‐Garros, alors qu’il menait 6–3, 6–2, 5–1.
Le « Kid de Las Vegas » en avait même remis une couche sur France Télévisions en estimant que l’actuel numéro 1 mondial devait mener une « introspection ».
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, Andy Roddick a commenté la déclaration de son compatriote et salué son franc‐parler.
« Nous voulons que l’analyste soit honnête. Et Andre adore Darren Cahill, l’entraîneur de Jannik Sinner, donc j’apprécie cette honnêteté. Il faut quelqu’un du calibre d’Andre pour faire ça, il ne dit pas ça pour faire le buzz. Il n’en a pas besoin. J’apprécie ça. »
Publié le mardi 9 juin 2026 à 12:56