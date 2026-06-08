L’US Open a révélé ce lundi après‐midi une belle surprise pour les fans de tennis, et surtout pour ceux de Roger Federer.
Après son retour à l’Open d’Australie en début d’année pour une exhibition, le Suisse fera de même à l’US Open, le mardi 25 août prochain, pendant la semaine des qualifications.
« Le temps d’une soirée seulement, Roger Federer, quintuple vainqueur consécutif de l’US Open et icône du tennis, revient à New York pour participer à un match d’exhibition exceptionnel sous les projecteurs du stade Arthur Ashe. Il jouera aux côtés d’Andy Roddick, vainqueur de l’US Open 2003 et son rival de longue date, ainsi que d’autres légendes du tennis et vainqueurs de l’US Open comme Andre Agassi et John McEnroe », a annoncé le Grand Chelem new‐yorkais dans un communiqué.
Iconic. 5‑time consecutive US Open champion, @rogerfederer returns to the court in New York one last time.— US Open Tennis (@usopen) June 8, 2026
➡️ https://t.co/UvhkXFdWTD pic.twitter.com/1hvFf1NEAW
Retraité des courts depuis septembre 2022, Roger Federer n’a plus foulé le mythique court Arthur Ashe depuis 2019 !
Publié le lundi 8 juin 2026 à 15:31