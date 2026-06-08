L’US Open a révélé ce lundi après‐midi une belle surprise pour les fans de tennis, et surtout pour ceux de Roger Federer.

Après son retour à l’Open d’Australie en début d’année pour une exhi­bi­tion, le Suisse fera de même à l’US Open, le mardi 25 août prochain, pendant la semaine des qualifications.

« Le temps d’une soirée seule­ment, Roger Federer, quin­tuple vain­queur consé­cutif de l’US Open et icône du tennis, revient à New York pour parti­ciper à un match d’ex­hi­bi­tion excep­tionnel sous les projec­teurs du stade Arthur Ashe. Il jouera aux côtés d’Andy Roddick, vain­queur de l’US Open 2003 et son rival de longue date, ainsi que d’autres légendes du tennis et vain­queurs de l’US Open comme Andre Agassi et John McEnroe », a annoncé le Grand Chelem new‐yorkais dans un communiqué.

Iconic. 5‑time conse­cu­tive US Open cham­pion, @rogerfederer returns to the court in New York one last time.



➡️ https://t.co/UvhkXFdWTD pic.twitter.com/1hvFf1NEAW — US Open Tennis (@usopen) June 8, 2026

Retraité des courts depuis septembre 2022, Roger Federer n’a plus foulé le mythique court Arthur Ashe depuis 2019 !