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Roger Federer au coeur d’une grande annonce : « Une dernière fois… »

Par
Baptiste Mulatier
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L’US Open a révélé ce lundi après‐midi une belle surprise pour les fans de tennis, et surtout pour ceux de Roger Federer.

Après son retour à l’Open d’Australie en début d’année pour une exhi­bi­tion, le Suisse fera de même à l’US Open, le mardi 25 août prochain, pendant la semaine des qualifications.

« Le temps d’une soirée seule­ment, Roger Federer, quin­tuple vain­queur consé­cutif de l’US Open et icône du tennis, revient à New York pour parti­ciper à un match d’ex­hi­bi­tion excep­tionnel sous les projec­teurs du stade Arthur Ashe. Il jouera aux côtés d’Andy Roddick, vain­queur de l’US Open 2003 et son rival de longue date, ainsi que d’autres légendes du tennis et vain­queurs de l’US Open comme Andre Agassi et John McEnroe », a annoncé le Grand Chelem new‐yorkais dans un communiqué. 

Retraité des courts depuis septembre 2022, Roger Federer n’a plus foulé le mythique court Arthur Ashe depuis 2019 !

Publié le lundi 8 juin 2026 à 15:31

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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