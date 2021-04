Hier soir, le président de la République a annoncé le nouveau dispo­sitif pour combattre la pandémie. Il a posé le cap en évoquant un retour à la normale au début du mois de Mai.

Si cette date est respectée, alors on peut envi­sager un tournoi de Roland‐Garros accep­table même s’il est clair qu’il devra se faire dans des condi­tions sani­taires proches de celles du mois d’Octobre notam­ment pour les joueurs.

Ce qui est le plus inquié­tant pour les fans, la jauge que va pouvoir proposée FFT qui travaille pour l’ins­tant dans une vraie incer­ti­tude. Son calen­drier est d’au­tant plus diffi­cile que la pandémie va connaitre un pic lors de ce mois d’avril alors que le tournoi débute le 17 Mai.

On ne peut imaginer vivre un Roland‐Garros sous le soleil dans ce nouveau stade avec une jauge très basse, ce serait presque contre productif.

Au départ, il semble qu’il y avait un consensus autour de 5000 places pour les deux grands courts, mais cela c’était avant que le Covid‐19 soit à nouveau aussi « virulent »

On le sait Roland‐Garros est le poumon du tennis trico­lore. A un mois et demi du départ, l’idée est donc sûre­ment de limiter la « casse » notam­ment du côté des spon­sors dont les inves­tis­se­ments et les impé­ra­tifs sont bien diffé­rents de ceux du grand public.

En tout cas, on ne doute pas une seule seconde que la FFT travaille d’ar­rache pied pour trouver la meilleure solu­tion et « produire » un évène­ment de qualité avec les contraintes que va définir le gouver­ne­ment. Finalement, il ne nous reste plus qu’à croiser les doigts…