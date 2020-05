L’organisation de Roland-Garros a décidé d’anticiper en annonçant à ses détenteurs de billets pour l’édition 2020 qu’ils allaient être remboursés. Le Grand Chelem parisien a averti ses fans en envoyant un mail pour annoncer l’information : « Nous avons fait le choix de reporter Roland-Garros à la fin du mois de septembre, et en responsabilité, nous travaillons actuellement en collaboration avec les autorités françaises pour définir conjointement les mesures adaptées, qui garantiront la santé et la sécurité de toutes les populations présentes. En attendant d’en avoir dessiné tous les contours, la Fédération Française de Tennis a pris la décision d’annuler et de rembourser tous les billets déjà achetés pour l’édition Roland-Garros printemps 2020. »

Cette information démontre l’incertitude qui règne sur le bon déroulement des événements sportifs, y compris après l’été. Pour rappel, Roland-Garros avait été reporté du 20 septembre au 4 octobre et devrait être décalé d’une semaine pour commencer le 27 septembre. A suivre…