C’est l’information de la journée. La Fédération française de tennis vient d’annoncer que Roland-Garros, initialement prévu du 24 mai au 7 juin, se déroulera finalement du 20 septembre au 4 octobre 2020 !

C’est officiel. Dans un but de « garantir la santé, la sécurité de tous ceux qui étaient engagés dans la préparation du tournoi », la Fédération française de tennis « a pris la décision d’organiser l’édition 2020 de Roland-Garros du 20 septembre au 4 octobre 2020 » en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19. Les nouvelles mesures de restrictions du gouvernement, en vigueur depuis ce mardi midi, ont contraint les ouvriers de stopper les travaux de finition du stade.

Dans son communiqué de presse, la FFT ajoute également : « Si personne aujourd’hui ne peut prévoir quelle sera la situation sanitaire le 18 mai prochain, les mesures de confinement en vigueur rendent impossible sa préparation et par conséquent, son organisation aux dates initialement prévues. En effet, pour préserver de façon responsable la santé de ses salariés, de ses prestataires et fournisseurs pendant la période de préparation, la FFT a décidé de retenir le seul scénario qui conciliera organisation du tournoi en 2020 et lutte contre le COVID-19. A ce moment de son histoire, et alors que les travaux de modernisation de son stade rendent possible l’organisation du tournoi à cette période, la FFT a tenu à préserver l’édition 2020. Le tournoi de Roland-Garros se jouera du 20 septembre au 4 octobre. Cette décision est prise tant pour la communauté des joueuses et des joueurs professionnels de tennis dont l’année 2020 aura tant été compromise que pour les passionnés de tennis et de Roland-Garros. »

Bernard Giudicelli, président de la FFT, a justifié cette décision exceptionnelle dans un contexte unique : « C’est une décision difficile mais courageuse que nous avons prise en cette période exceptionnelle et évolutive depuis ce week-end. Nous agissons en responsabilité, nous devons être solidaires les uns des autres dans ce combat pour la sécurité sanitaire de tous. »