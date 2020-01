Roland-Garros va faire dans la nouveauté pour son édition 2020. Le court central Philippe-Chatrier sera équipé d’un toit rétractable et des éclairages, permettant ainsi le bon déroulement des rencontres malgré la pluie et la nuit. Comme le révèle Franceinfo, la Fédération française de tennis a décidé d’organiser tous les quarts de finale (hommes et femmes) sur le court central et non plus en les partageant avec le Suzanne-Lenglen. Les deux journées des quarts de finale seront partagées en deux sessions : l’une en journée à partir de 12 heures et la deuxième en soirée, pas avant 17 heures. Chaque session aura deux matchs : un simple femmes et un simple hommes. Autrement dit, les 14 derniers simples du tournoi se dérouleront sans encombre puisqu’ils auront lieu sur le central qui pourra utiliser son toit rétractable.

L’autre nouveauté pour 2020 sera également l’éclairage sur quatre courts. En plus du central, les courts Suzanne-Lenglen, Simonne-Mathieu et le Court 14 en bénéficieront et permettront la fin des matchs même si la nuit est tombée.