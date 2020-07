La billetterie de Roland-Garros va ouvrir le 9 Juillet pour les licenciés FFT et pour le grand public ce sera 16 Juillet. C’est ce que la FFT a communiqué ce jour lors d’une conférence de presse où elle a aussi présenté les conditions sanitaires qui seront mises en place.

=> Sur les courts Simonne Mathieu, le Suzan Lenglen, et le Court Central, la règle sera de pouvoir être avec un groupe de 4 personnes maximum. Entre les groupes et les autres spectateurs, il y aura donc un espace d’un siège. C’est la même règle que pour les cinémas et les théâtres

Sur les courts annexes, un siège sur deux sera condamné.

60 % de la billetterie sera réservée aux licenciés, le solde restant sera pour le grand public.

Selon ses règles sanitaires, le stade va donc accueillir au début du tournoi environ 20.000 spectateurs, et 10.000 spectateurs pour les finales.

Le port du masque sera obligatoire pour se déplacer dans le stade et recommandé dans les tribunes.

Le président de la FFT et son directeur général ont aussi évoqué l’idée que cette jauge pourra être modifiée suivant l’évolution de la crise du Covid-19.