A un peu plus de trois mois de son ouver­ture, Roland‐Garros a dévoi­lé sur les réseaux sociaux l’af­fiche offi­cielle de son édi­tion 2021. Intitulée Fenêtres sur court et réa­li­sée par Jean Claracq, elle semble avoir inté­gré au pied de la lettre la moro­si­té née de cette étrange année, avec un simple court de nuit obser­vé depuis les fenêtres… Et sur­tout les images dif­fu­sées de pré­cé­dentes édi­tions, où masques et dis­tan­cia­tion sociale n’exis­taient pas encore. L’édition 2021 des Internationaux de France est pré­vue à par­tir du 17 mai prochain.

The 2021 Roland‐Garros offi­cial pos­ter.

