Roland-Garros est plus que jamais menacé par la crise sanitaire du coronavirus. Comme le révèle RMC Sport, le chantier est désormais à l’arrêt depuis ce mardi midi suite aux nouvelles et strictes dispositions du président de la République Emmanuel Macron annoncées ce lundi soir. Ces mesures ont un impact sur le chantier en cours et RMC Sport a interrogé un des ouvriers du chantier qui explique « qu’il s’agissait de leur dernier jour de travail ».

Si les 11 ailes du toit rétractable du court Philippe-Chatrier ont été posées, il existe encore des travaux de finition au sein du stade. Avec les mesures prises par le gouvernement, les travaux ne peuvent pas avancer. De là à remettre en cause le bon déroulement du tournoi qui doit avoir lieu du 24 mai au 7 juin ? Affaire à suivre donc.