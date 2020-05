Lors de son intervention dans Stade 2, le président de la Fédération française de tennis a été interrogé aussi sur l’idée que comme le tournoi se déroulait en automne il fallait peut être adapté la programmation et donc les horaires. Sur ce sujet, Benard Giudicelli a été clair : « On a nos quatre grands courts qui sont éclairés dont le central qui a son toit, plus quatre autres qui le sont déjà. Pour que l’on soit encore plus à l’aise, on travaille pour en éclairer quatre supplémentaires (ce qui ferait un total de 12). On a une vraie marge de manoeuvre pour que le tournoi se passe dans de bonnes conditions. »