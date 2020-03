Les réactions se multiplient au sujet du report de Roland-Garros à l’automne (20 septembre au 4 octobre), soit une semaine après la fin de l’US Open. Sur la RTS en Suisse, Marc Rosset regrette le manque de communication : « Le cas de figure est exceptionnel, mais on se rend compte qu’il y a une espère de guéguerre. C’est dommage qu’il n’y ait pas eu de concertation. Il y a une réalité financière et c’est un peu bizarre vu le contexte. »

L’ancien champion olympique de Barcelone 1992 soulève ensuite une problématique : l’enchaînement US Open – Roland-Garros avec seulement une semaine. Et il s’interroge sur une possible absence de Rafael Nadal à New York : « On peut se demander si un joueur comme Nadal va enlever l’US Open de son calendrier et privilégier la terre battue. Roland-Garros, c’est un tournoi qui lui tient énormément à coeur. » A suivre donc…