Annoncé incer­tain pour Roland‐Garros après avoir quitté Rome en boitant, Rafael Nadal joue fina­le­ment les demies de Roland‐Garros pour la 15e fois ce vendredi, après avoir remporté d’énormes combats contre Felix Auger‐Aliassime et Novak Djokovic. Dans des propos accordés à L’Equipe, Marc Rosset est bien sûr impres­sionné mais pas tant surpris que cela par l’homme aux 20 titres du Grand Chelem, qu’il range aux côtés de ses compères du Big 3.

« S’il y a un mot que tu ne peux pas utiliser dans le sport c’est bien le mot »impos­sible ». Il y a des mecs qui ont traversé la Manche à la nage sans jambes et sans bras non ? Nadal, comme Federer ou Djokovic, il fait partie de ces gens au sujet desquels tu ne peux jamais dire que quelque chose n’est pas possible. Tant qu’ils n’ont pas raccroché, tant qu’ils n’ont pas dit : »Je n’y arrive plus et c’est fini », ils sont capables de repousser des limites tous les jours. Nadal l’a fait mardi, dans des condi­tions de jeu qui n’étaient pas à son avan­tage. Combien de fois on a douté de Rafa en première semaine ? Et dès que les matches impor­tants arrivent, le mec élève son niveau de jeu. Ils ne sont pas faits comme nous », a souligné le cham­pion olym­pique en 1992.