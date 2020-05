Roxana Maracineanu, ministre des Sports, était invitée de la radio RMC ce jeudi soir. L’ancienne nageuse a été interrogée sur la tenue des deux événements sportifs majeurs que la France organise chaque année, à savoir Roland-Garros et le Tour de France. A l’heure actuelle, il est encore difficile de se projeter tant la situation peut évoluer de semaine en semaine.

Néanmoins, la ministre des sports a fait une déclaration qui risque bien de susciter de nombreuses réactions : « Si cela se passe bien, et si je décline les déclarations du Premier ministre à mon secteur, au mois d’août il se pourrait qu’il y ait des compétitions qui se tiennent à huis clos pour respecter la jauge de 5 000 personnes. Si derrière, au mois de septembre, ça va encore mieux, tous les événements programmés, comme le Tour de France et Roland-Garros pourraient se tenir. Ils ne se tiendront que s’il y a autorisation d’avoir du public. Ils ne se feront pas à huis clos. Après, ce n’est pas la peine aujourd’hui de faire de la politique fiction. Il est encore trop tôt pour se prononcer. » Pour rappel, Roland-Garros a été reporté du 20 septembre au 4 octobre et il devrait être décalé d’une semaine pour commencer le 27 septembre.