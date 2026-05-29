Andrey Rublev s’est qualifié pour les huitièmes de finale du Roland‐Garros de tous les possibles, grâce à sa victoire au troi­sième tour contre Nuno Borges (51e mondial) : 7–5, 7–6(2), 7–6(2), en 2h46 de jeu.

Interviewé par Fabrice Santoro sur le court après son succès, le 13e joueur mondial a une nouvelle fois fait preuve d’autodérision concer­nant son tempé­ra­ment parfois explosif.

Fabrice Santoro : « Comment fais‐tu pour rester calme ? Qu’est-ce qui te passe par la tête parfois pendant un match ? »

Andrey Rublev : « Je ne suis pas la bonne personne à qui poser cette ques­tion. Tu connais le Diable de Tasmanie des Looney Tunes ? Celui qui est complè­te­ment fou ? C’est exac­te­ment ce qu’il se passe dans ma tête. »

Rublev had a great inter­view with Fabrice Santoro after beating Borges at Roland Garros



“How do you manage to stay calm ? What’s going on in your head some­times during a match?”



Andrey : “I’m not a good person to ask. 😂 you know the Looney Tunes Tasmanian Devil ? The one that’s… pic.twitter.com/L5RvGDmo9h — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 29, 2026

A noter qu’en huitièmes de finales, le Russe affron­tera le vain­queur du match entre Alex de Minaur (7e mondial) et Jakub Mensik (27e).