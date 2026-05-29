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Rublev à Santoro lors de l’in­ter­view sur le court : « Je ne suis pas la bonne personne à qui poser cette question »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 25/05/2026 - Zarazua Renata - Mexique

Andrey Rublev s’est qualifié pour les huitièmes de finale du Roland‐Garros de tous les possibles, grâce à sa victoire au troi­sième tour contre Nuno Borges (51e mondial) : 7–5, 7–6(2), 7–6(2), en 2h46 de jeu. 

Interviewé par Fabrice Santoro sur le court après son succès, le 13e joueur mondial a une nouvelle fois fait preuve d’autodérision concer­nant son tempé­ra­ment parfois explosif.

Fabrice Santoro : « Comment fais‐tu pour rester calme ? Qu’est-ce qui te passe par la tête parfois pendant un match ? »

Andrey Rublev : « Je ne suis pas la bonne personne à qui poser cette ques­tion. Tu connais le Diable de Tasmanie des Looney Tunes ? Celui qui est complè­te­ment fou ? C’est exac­te­ment ce qu’il se passe dans ma tête. »

A noter qu’en huitièmes de finales, le Russe affron­tera le vain­queur du match entre Alex de Minaur (7e mondial) et Jakub Mensik (27e).

Publié le vendredi 29 mai 2026 à 15:19

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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