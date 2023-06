Andrey Rublev menait 7–5, 6–0 avant de s’in­cliner en cinq sets contre Lorenzo Sonego au troi­sième tour de Roland‐Garros vendredi. Dans des propos rapportés sur le site du tournoi, le Russe donné son ressenti sur cette défaite forcé­ment douloureuse.

« Je ne sais pas… J’ai beau­coup, beau­coup de pensées. Je me sens complè­te­ment vide. Il n’y a pas grand‐chose à dire, je pense. L’un des points posi­tifs est que je dispose main­te­nant de deux semaines et demie pour bien me préparer pour le gazon. Je dois encore améliorer beau­coup de choses pour être capable de jouer plus régu­liè­re­ment. Mais aussi, depuis Monte‐Carlo, j’ai joué sans arrêt. Nous n’avons pas vrai­ment eu beau­coup de temps. Nous n’avons eu qu’une ou deux semaines de bons entraî­ne­ments. Vu la façon dont j’ai joué aujourd’hui, je méri­tais de perdre. »