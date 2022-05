Membre éminent du top 10 mondial depuis plusieurs années et faisant partie des joueurs les plus régu­liers du circuit, Andrey Rublev a encore un gros cap à fran­chir d’un point de vue psycho­lo­gique. Passé tout proche de blesser un agent d’en­tre­tien en début de tournoi après un nouveau coup de sang, le Russe, qui a d’ailleurs eu connais­sance de sa sanc­tion, est tota­le­ment conscient des progrès qu’il doit réaliser dans ce domaine.

« Ferme‐la si tu veux gagner. Parce que si tu conti­nues à être frustré, je ne sais pas, comme contre (Federico) Delbonis à la fin du deuxième set (au deuxième tour), Kwon (Soon‐woo) après le premier set (au premier tour) ou même aujourd’hui (samedi) contre Cristian après le deuxième set, je n’ai aucune chance de battre ces gars. Donc c’est un vrai choix. Tu veux gagner ? Tais‐toi. Si tu veux perdre, continue. Encore une fois, je pense que c’est une ques­tion d’émo­tions. Quand je suis plus calme, je commence à jouer beau­coup mieux, je commence à jouer beau­coup plus libre­ment et tout de suite la balle va deux fois plus vite, je joue plus intel­li­gem­ment. Donc c’est plus à propos de ça. Le problème est que, oui, il y a des moments où, lorsque je fais ça très bien pendant un certain temps, il se peut que je perde cette humeur et que je commence à jouer un peu diffé­rem­ment. Il faut donc que je sois plus constant dans ce domaine. »