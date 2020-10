Sèchement battu par un excellent Stefanos Tsitsipas en quarts de finale de Roland Garros, Andrey Rublev est revenu en conférence de presse sur les points qu’il doit améliorer.

« Pendant la quarantaine, avec mon coach, nous avons bien travaillé et je pense que je me suis amélioré sur de nombreux points. Mais bien sûr, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses que je dois encore améliorer sur lesquelles je dois apprendre. Donc, maintenant, ça va être le moment de le faire, en tout cas après tous les tournois que j’ai joués. Je peux voir ce qui me manque, là où je joue bien, ce que je ne fais pas bien, ce que je fais bien. C’est plus facile de travailler maintenant que pendant la quarantaine quand on ne peut pas se comparer par rapport aux autres joueurs. Maintenant, tout est clair. Il va falloir se retrousser les manches« , a lancé le 12e mondial avec détermination.