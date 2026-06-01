Depuis qu’il est coaché par Marat Safin, Andrey vit une nouvelle carrière. Moins stressé plus joyeux, il tente toujours d’en­ri­chir son palmarès, notam­ment en Grand Chelem où on ne peut pas dire que la réus­site l’accompagne.

Hier, face à Mensik, il a fallu attendre qu’il soit mené deux sets à zéro pour le voir enfin rentrer dans le court pour défier le joueur tchèque. Au final, il s’in­cline en cinq manches (6−3, 7–6, 2–6, 4–6, 6–3). Evidemment Andrey était déçu mais il a décidé de ne pas se lamenter.

« Il faut passer à autre chose, oublier cette défaite. Il n’y a rien à ajouter. Les deux premiers sets ont été déce­vants. Dans le cinquième set, Jakob voulait aussi gagner, alors il s’est ressaisi.Le match s’est joué sur deux points »

Deux points qui valent cher.

Cela fait une éter­nité qu’Andrey ne parvient pas à s’ex­primer en Grand Chelem. Il n’ jamais dépassé cap des quarts, c’est assez éton­nant pour un joueur de ce niveau.

Andrey a été N°5 mondial, il a remporté 17 titres sur le circuit avec notam­ment deux Masters1000.