Accueil Roland Garros

Rublev incon­so­lable mais déter­miné : « Il faut passer à autre chose, oublier cette défaite. Il n’y a rien à ajouter »

Par
Laurent Trupiano
-
0
Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 25/05/2026 - Zarazua Renata - Mexique

Depuis qu’il est coaché par Marat Safin, Andrey vit une nouvelle carrière. Moins stressé plus joyeux, il tente toujours d’en­ri­chir son palmarès, notam­ment en Grand Chelem où on ne peut pas dire que la réus­site l’ac­com­pagne. Hier, face à Mensik, il a fallu attendre qu’il soit mené deux sets à zéro pour le voir enfin rentrer dans le court pour défie le joueur tchèque. Au final, il s’in­cline en cinq manches (6−3, 7–6, 2–6, 4–6, 6–3). Evidemment Andrey était déçu mais il a décidé de ne pas se lamenter.

« Il faut passer à autre chose, oublier cette défaite. Il n’y a rien à ajouter. Les deux premiers sets ont été déce­vants. Dans le cinquième set, Jakob voulait aussi gagner, alors il s’est ressaisi. Ça n’a pas marché. Le match s’est joué sur deux points »

Deux points qui valent cher. Cela fait une éter­nité qu’Andrey ne parvient pas à s’ex­primer en Grand Chelem, il n’ jamais dépassé cap des quarts, c’est assez éton­nant pour un joueur de ce niveau. Andrey a été N°5 mondial, et il a remporté 17 titres sur le circuit avec notam­ment deux Masters1000.

Publié le lundi 1 juin 2026 à 08:15

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥