Depuis qu’il est coaché par Marat Safin, Andrey vit une nouvelle carrière. Moins stressé plus joyeux, il tente toujours d’enrichir son palmarès, notamment en Grand Chelem où on ne peut pas dire que la réussite l’accompagne. Hier, face à Mensik, il a fallu attendre qu’il soit mené deux sets à zéro pour le voir enfin rentrer dans le court pour défie le joueur tchèque. Au final, il s’incline en cinq manches (6−3, 7–6, 2–6, 4–6, 6–3). Evidemment Andrey était déçu mais il a décidé de ne pas se lamenter.
« Il faut passer à autre chose, oublier cette défaite. Il n’y a rien à ajouter. Les deux premiers sets ont été décevants. Dans le cinquième set, Jakob voulait aussi gagner, alors il s’est ressaisi. Ça n’a pas marché. Le match s’est joué sur deux points »
Deux points qui valent cher. Cela fait une éternité qu’Andrey ne parvient pas à s’exprimer en Grand Chelem, il n’ jamais dépassé cap des quarts, c’est assez étonnant pour un joueur de ce niveau. Andrey a été N°5 mondial, et il a remporté 17 titres sur le circuit avec notamment deux Masters1000.
Publié le lundi 1 juin 2026 à 08:15