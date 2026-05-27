Qualifié pour le troisième tour de Roland‐Garros après une solide victoire contre l’Argentin et spécialiste de la surface, Ugo Carabelli (6−1, 1–6, 6–3, 7–6), Andrey Rublev a évoqué en conférence de presse sa décision de faire évoluer son jeu.
Enfin décidé à intégrer plus de variations à son jeu si stéréotypé d’attaquant de fond de court, le Russe a expliqué qu’il avait mis un certain temps avant de franchir le pas. Extraits.
Q. L’idée de faire ça, la volonté de le faire, est‐ce que ça venait de vous ? C’était Marat ? Ou était‐ce une combinaison des deux ?
ANDREY RUBLEV : De tout le monde, une combinaison de tout le monde. Et, bien sûr, je suppose que peu importe ce que tout le monde vous dit. Si vous n’êtes pas prêt, ça ne va pas vous aider. Donc bien sûr, moi aussi, en quelque sorte, j’admets que j’ai besoin de changer.
Q. Est‐ce quelque chose que les gens autour de vous vous avaient déjà suggéré, dans le passé, mais que vous n’aviez pas voulu…
ANDREY RUBLEV : Oui, bien sûr, ils m’avaient dit ces choses mille fois avant, mais je n’étais peut‐être pas prêt à écouter à ce moment‐là (souriant).
Publié le mercredi 27 mai 2026 à 19:39