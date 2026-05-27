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Rublev, qui a pris une grande déci­sion pour la suite de sa carrière : « On me l’avait dit mille fois mais je n’étais pas prêt à écouter »

Par
Thomas S
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 25/05/2026 - Zarazua Renata - Mexique

Qualifié pour le troi­sième tour de Roland‐Garros après une solide victoire contre l’Argentin et spécia­liste de la surface, Ugo Carabelli (6−1, 1–6, 6–3, 7–6), Andrey Rublev a évoqué en confé­rence de presse sa déci­sion de faire évoluer son jeu.

Enfin décidé à inté­grer plus de varia­tions à son jeu si stéréo­typé d’at­ta­quant de fond de court, le Russe a expliqué qu’il avait mis un certain temps avant de fran­chir le pas. Extraits. 

Q. L’idée de faire ça, la volonté de le faire, est‐ce que ça venait de vous ? C’était Marat ? Ou était‐ce une combi­naison des deux ?
ANDREY RUBLEV : De tout le monde, une combi­naison de tout le monde. Et, bien sûr, je suppose que peu importe ce que tout le monde vous dit. Si vous n’êtes pas prêt, ça ne va pas vous aider. Donc bien sûr, moi aussi, en quelque sorte, j’ad­mets que j’ai besoin de changer. 

Q. Est‐ce quelque chose que les gens autour de vous vous avaient déjà suggéré, dans le passé, mais que vous n’aviez pas voulu…
ANDREY RUBLEV : Oui, bien sûr, ils m’avaient dit ces choses mille fois avant, mais je n’étais peut‐être pas prêt à écouter à ce moment‐là (souriant).

Publié le mercredi 27 mai 2026 à 19:39

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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