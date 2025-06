En confé­rence de presse, Holger Rune s’est projeté sur son choc en huitièmes de finale contre Lorenzo Musetti, programmé ce dimanche en session de nuit, et s’est permis de reca­drer genti­ment un jour­na­liste. Extrait :

Question : « C’est déjà la troi­sième fois que vous perdez le premier set dans ce tournoi, n’est‐ce pas ?«

Rune : « Non, la deuxième. Vous feriez mieux de véri­fier vos infor­ma­tions »

(souriant)«

Question : « D’accord, la deuxième fois. Désolé, donc la deuxième fois. Musetti a dit qu’il avait égale­ment perdu le premier set et qu’il ne pouvait pas se permettre de donner un set ou un avan­tage à son adver­saire. J’aimerais savoir pour­quoi il est parfois diffi­cile de jouer le premier set ? Parce qu’à Monte‐Carlo, Musetti a perdu tous les premiers sets et puis il est allé en finale. Est‐ce plus diffi­cile de se concen­trer au début, ou cela dépend‐il du vent, de la météo, de l’ad­ver­saire que vous ne connaissez pas ? Quelle est la raison ?«

Rune : « Contre Halys, fait un mauvais jeu de service au mauvais moment. C’est ce qui a vrai­ment fait la diffé­rence. Je ne pense pas avoir mal joué dans le premier set aujourd’hui. Nous ne pouvons pas vrai­ment nous permettre de laisser filer des jeux comme ça. J’aurais presque pu perdre, proba­ble­ment à cause de ça aussi. Je pense, encore une fois, comme il l’a dit, qu’il ne peut pas se permettre de me laisser le premier set, et moi non plus, je ne peux pas me permettre de lui laisser le premier set comme ça. Je pense que ce match s’an­nonce promet­teur, j’es­père que ce sera une belle bataille. Il est en grande forme. J’ai hâte d’y être. »