Sorti vain­queur d’un duel épous­tou­flant face à Francisco Cerundolo, ce lundi en huitièmes de finale de Roland‐Garros, Holger Rune, qui retrou­vera Casper Ruud pour une place dans le dernier carré, a forcé­ment été inter­rogé sur leur rela­tion après leur prise de bec de l’année dernière au même stade de la compétition.

« Oui, il y a eu un peu de « drama », de polé­mique l’année dernière et j’es­père que nous pour­rons en faire moins cette année (sourires). Nous nous sommes affrontés cette année à Rome. C’était un bon match, je pense. C’est un bon joueur. Je le respecte. Il n’y a pas de problème. Nous sommes deux bons joueurs. Ce devrait être un match sans problème, je l’es­père. J’ai hâte d’y être. Vous savez, j’ai perdu l’année dernière. Et ce sera le même scénario cette année où nous allons nous jouer en quarts de finale, peut‐être en nocturne, peut‐être pas. Nous verrons bien. J’espère que je pourrai inverser la vapeur et faire en sorte que ce soit diffé­rent cette année. »