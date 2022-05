Favori sur le papier de par son clas­se­ment (40e) et ses récents résul­tats sur terre battue (titré à Munich et demi‐finaliste à Lyon), Holger Rune, seule­ment 19 ans, est face à un double défi ce samedi, au troi­sième tour de Roland‐Garros.

Il va en effet devoir affronter un joueur fran­çais, Hugo Gaston, en session de nuit sur le court Philippe‐Chatrier, ainsi que le public trico­lore, bouillant depuis le début de la quin­zaine. Un donnée déter­mi­nante surtout pour un joueur aussi jeune. Mais le Danois semble prêt à relever le challenge.

« Oui, nous sommes des amis. On s’en­traîne ensemble, il est sympa. Je le respecte, comme joueur et comme personne. Ses résul­tats sont bons, notam­ment ici à Roland‐Garros, donc ce sera un match disputé, et sur l’un des plus grands courts du monde sans doute, avec beau­coup de personnes dans les gradins. Il faut que je me prépare menta­le­ment à les affronter. En tout cas, j’at­tends cela avec impa­tience. Hugo est amusant, il varie énor­mé­ment son jeu. Je vais jouer contre lui pour la première fois. »