19. A 19 ans et 27 jours, @holgerrune2003 est le plus jeune joueur à s’être qualifié pour le 3ème tour de Roland Garros sans perdre un set depuis @RafaelNadal en 2005. #RolandGarros



▫️ 1er tour vs Shapovalov : 6⁄ 3 6⁄ 1 7⁄ 6

▫️ 2ème tour vs Laaksonen : 6⁄ 2 6⁄ 3 6⁄ 3 pic.twitter.com/Boj69DKvaA