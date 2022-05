Déjà tombeur d’Alexander Zverev à Munich il y a quelques semaines, Holger Rune a encore frappé plus fort ce lundi en s’of­frant le 4e joueur mondial et fina­liste en titre à Roland‐Garros, Stefanos Tsitsipas.

Une perfor­mance majus­cule qui fait entrer le Danois dans la cour des grands avec une première quali­fi­ca­tion en quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem. Doté d’une grande confiance en lui, Rune annon­çait il y a déjà plusieurs mois qu’il voulait devenir numéro 1 mondial. Et ce n’est pas après cette perfor­mance qu’il va changer de discours.

« Eh bien, n° 1 dans le monde, vous savez, c’est mon objectif, je ne le cache pas ; cela a toujours été mon objectif. Bien sûr, le chemin est long à parcourir mais, main­te­nant, je me rapproche de plus en plus. Le chemin était plus long avant. Je crois en moi. Je crois que je peux battre ces joueurs, pas une seule fois mais plusieurs fois et même dans des Grands Chelems, parce qu’ils veulent jouer au mieux de leur forme. Pour répondre à la ques­tion concer­nant ma mère, nous sommes proches elle et moi. Elle est avec moi depuis que je suis né, bien sûr ; pour tous mes tour­nois, elle me suit quasi­ment, elle me connaît très bien. On pour­rait dire que, pour moi, c’est ma coach mental, mon entraî­neur mental, parce qu’elle me connaît très bien et lorsque je suis dans cet état d’es­prit, je joue au mieux et c’est très bien de l’avoir à mes côtés, parce qu’elle m’aide plus que simple­ment dans le domaine du tennis. »