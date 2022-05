Doté d’une grande confiance en soi, épatant sur le circuit déjà depuis de nombreux mois, Holger Rune a réalisé un très grand match lundi pour sortir l’un des grands favoris de ce Roland‐Garros, Stefanos Tsitsipas, en huitièmes de finale. En confé­rence de presse, le Danois de 19 ans a parlé de son joueur préféré, celui qu’il a idolâtré lors­qu’il était jeune : Roger Federer.

« Mon joueur favori ? Roger Federer. J’ai toujours pensé à lui. Pourquoi je l’aime tant que cela ? C’est son jeu, le fait qu’il monte au filet. C’est rare. Généralement, on a des joueurs de fond de court, qui restent derrière alors que lui, c’est autre chose. Quand je le regar­dais jouer, ce ne sont pas juste des coups droits et revers de fond de court. C’est aussi une source d’ins­pi­ra­tion pour mon jeu, parce que j’es­saie, moi aussi, de jouer peut‐être pas exac­te­ment comme Roger, mais d’uti­liser plus de coups et les varier », a expliqué Rune, qui a en effet prouvé une nouvelle fois qu’il était un joueur très complet, puis­sant et avec une très belle main.

Il affron­tera Casper Ruud pour une place dans le dernier carré.