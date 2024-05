Même si Rune n’est plus un favori de Roland‐Garros après une saison sur terre très déce­vante, une défaite face à l’Italien Cobolli l’au­rait enfoncé encore plus dans le doute.

De son côté, mené deux sets à zéro (4−6, 3–6), Flavio Cobolli, 53ème, le meilleur clas­se­ment de sa carrière, a surpris tout le monde en reve­nant dans le match alors qu’il aurait pu sombrer.

Point après point, il a posé sa patte sur le match en repous­sant son adver­saire le plus loin derrière sa ligne.

Une heure et demi plus tard, le voilà entrain de proposer une manche déci­sive. Manche déci­sive qui se termine lors d’un super tie‐break étouf­fant d’au­tant qu’a­près avoir pris le large (5−0), Cobolli cale. Il n’en faut pas plus pour Rune, qui recolle (7−7) puis boucle ce duel (10−7)

Cette victoire à l’ar­ra­chée peut compter pour le Danois qui n’a fina­le­ment jamais vrai­ment paniqué, la marque des grands. Bien que bous­culé par un public encore très chaud, Rune a su resté dans sa bulle là ou d’autres auraient pu exploser.