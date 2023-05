A l’issue de sa défaite, Holger Rune était déçu mais pas triste. Il a réalisé une bonne saisons sur terre avec notam­ment 3 finales pour 4 tour­nois joués sur l’ocre. Prêt pour Roland‐Garros, le Danois a donné ses pronos­tics avant que le tournoi commence.

« Je pense toujours que Novak est le prin­cipal favori de l’épreuve. C’est lui qui a le plus de tour­nois du Grand Chelem. Ensuite, il y a Alcaraz. Nous avons Medvedev. Il y a beau­coup de joueurs. Je pense que si je devais choisir un favori, je choi­si­rais proba­ble­ment Novak. Mais encore une fois, c’est plus ouvert parce que nous n’avons pas Rafa cette année qui a gagné 14 fois ou quelque chose comme ça. Il est certain qu’il a montré de bons signes au cours de cette saison sur terre battue, en jouant de mieux en mieux. Oui, c’est sûr, je pense qu’il est l’un des favoris »