Dans une inter­view offerte à nos confères du Magazine GQ, Holger Rune est revenu sur ses perfor­mances lors de la saison sur terre battue, ses doutes et la manière dont il évalue ses chances pour la quin­zaine parisienne.

Néanmoins, il veut apprendre de ses erreurs qui l’ont mené aux deux défaites en finale ce prin­temps, pour pouvoir l’emporter à Paris, ce dont il se pense plei­ne­ment capable.

Le joueur danois, qualifié pour le 3e tour suite au forfait de Gaël Monfils, est en effet conscient de ses chances dans le tournoi Porte d’Auteuil, d’au­tant plus sans la présence de Rafael Nadal, au vu des résul­tats qu’il affiche lors de cette saison sur la terre ocre.

« Le Masters 1000 de Paris m’a donné confiance en moi et m’a montré que je pouvais battre les meilleurs joueurs. Mais même après une victoire, il faut vite passer à autre chose. C’est une ques­tion de constance et de capa­cité à recom­mencer. Et pour être honnête, je n’ai pas été assez coura­geux lors des finales à Monte‐Carlo et à Rome. Je pense que pour ce tournoi, ce sera beau­coup plus ouvert vu qu’il (Nadal) n’est pas à Roland Garros. Il a perdu trois fois ici en dix‐huit ans. Bien sûr, on a toujours envie de le voir ici, mais on préfère le voir jouer un tournoi complet plutôt qu’une moitié de tournoi. »