Grâce à son nouveau titre à Roland‐Garros, Carlos Alcaraz a encaissé un chèque de 2,55 millions d’euros. Et alors que de fausses infor­ma­tions circulent sur la somme qu’il va devoir donner aux impôts sur ce montant, le 9e joueur mondial, Holger Rune, a donné une préci­sion impor­tante sur le réseau social X.

You pay tax of your prize money in the country where you play . I am sure it’s more than 46% in France 😁 But you can deduct your expenses