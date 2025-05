Holger Rune a décrit sa rela­tion avec Novak Djokovic comme étant très bien­veillante, en confé­rence de presse de Roland‐Garros. Le Danois dit rece­voir de précieux conseils de la part du Serbe lors d’en­traî­ne­ments notam­ment. Des mots qui l’ont marqué et proba­ble­ment inspiré.

« Il m’a dit une chose spéci­fique lorsque nous frap­pions des coups droits croisés. Je pense qu’en général, les jeunes joueurs, en gran­dis­sant, acquièrent plus de puis­sance et sont plus ‘excités’ par leur puis­sance. Il m’a dit que person­nel­le­ment, il me suggé­re­rait de ne jamais dépasser 70, 80% sur chaque coup, pour s’as­surer une sécu­rité, mais avec une bonne qualité. J’ai l’im­pres­sion que parfois, on fait tout ou rien. Je pense que son jeu montre assez bien qu’il ne prend pas beau­coup de risques, mais en même temps, il a une qualité énorme dans ses frappes. »