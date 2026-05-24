Giovanni Mpetshi Perricard va défier Novak Djokovic sur le court Philippe‐Chatrier au premier tour de Roland‐Garros ce dimanche en night session.

Entraîneur du Français, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a a détaillé dans L’Equipe la philo­so­phie de jeu offen­sive qu’il souhaite voir appli­quer par son joueur.

« Meilleure est ta tech­nique, meilleur est le mouve­ment de ton pied, meilleur est ton ‘split step’ (léger saut d’ajus­te­ment, juste avant l’im­pact de balle de l’ad­ver­saire), plus ce sera facile d’oser. On fait à l’en­traî­ne­ment ce qu’on veut qu’il fasse en match. Gio ne doit pas jouer comme tous les autres. Aujourd’hui, le jeu est concentré sur la ligne de fond, tout le monde frappe fort, fort, fort. Si tu fais ça contre Sinner, tu feras peut‐être un bon match, mais tu perdras à coup sûr. Je veux donner à Gio la meilleure chance de battre les plus grands joueurs du monde. S’il reste au fond, derrière sa ligne, c’est impos­sible. Peu importe qui est de l’autre côté du filet, il doit jouer de la façon qui peut lui permettre de battre les meilleurs. Il faut jouer la balle, pas l’adversaire. »