Giovanni Mpetshi Perricard va défier Novak Djokovic sur le court Philippe‐Chatrier au premier tour de Roland‐Garros ce dimanche en night session.
Entraîneur du Français, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski a a détaillé dans L’Equipe la philosophie de jeu offensive qu’il souhaite voir appliquer par son joueur.
« Meilleure est ta technique, meilleur est le mouvement de ton pied, meilleur est ton ‘split step’ (léger saut d’ajustement, juste avant l’impact de balle de l’adversaire), plus ce sera facile d’oser. On fait à l’entraînement ce qu’on veut qu’il fasse en match. Gio ne doit pas jouer comme tous les autres. Aujourd’hui, le jeu est concentré sur la ligne de fond, tout le monde frappe fort, fort, fort. Si tu fais ça contre Sinner, tu feras peut‐être un bon match, mais tu perdras à coup sûr. Je veux donner à Gio la meilleure chance de battre les plus grands joueurs du monde. S’il reste au fond, derrière sa ligne, c’est impossible. Peu importe qui est de l’autre côté du filet, il doit jouer de la façon qui peut lui permettre de battre les meilleurs. Il faut jouer la balle, pas l’adversaire. »
Publié le dimanche 24 mai 2026 à 10:24