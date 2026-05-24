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Rusedski, coach de Mpetshi Perricard, opposé à Djokovic : « Si tu fais ça contre Sinner, tu feras peut‐être un bon match, mais tu perdras à coup sûr »

Par
Baptiste Mulatier
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Giovanni Mpetshi Perricard va défier Novak Djokovic sur le court Philippe‐Chatrier au premier tour de Roland‐Garros ce dimanche en night session. 

Entraîneur du Français, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a a détaillé dans L’Equipe la philo­so­phie de jeu offen­sive qu’il souhaite voir appli­quer par son joueur.

« Meilleure est ta tech­nique, meilleur est le mouve­ment de ton pied, meilleur est ton ‘split step’ (léger saut d’ajus­te­ment, juste avant l’im­pact de balle de l’ad­ver­saire), plus ce sera facile d’oser. On fait à l’en­traî­ne­ment ce qu’on veut qu’il fasse en match. Gio ne doit pas jouer comme tous les autres. Aujourd’hui, le jeu est concentré sur la ligne de fond, tout le monde frappe fort, fort, fort. Si tu fais ça contre Sinner, tu feras peut‐être un bon match, mais tu perdras à coup sûr. Je veux donner à Gio la meilleure chance de battre les plus grands joueurs du monde. S’il reste au fond, derrière sa ligne, c’est impos­sible. Peu importe qui est de l’autre côté du filet, il doit jouer de la façon qui peut lui permettre de battre les meilleurs. Il faut jouer la balle, pas l’adversaire. »

Publié le dimanche 24 mai 2026 à 10:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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